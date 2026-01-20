Ue assicura: 'Risorse Pac non vincolate alle riforme nel fondo unico'

Ansa 20 gennaio 2026 a

a

a

Nel prossimo bilancio Ue 2028-2034 la Pac farà "parte della programmazione congiunta, ma mantiene la sua natura e i suoi strumenti distintivi: ad esempio, il sostegno al reddito della Pac non sarà soggetto alle riforme e alle flessibilità che si applicano ad altre parti del piano strategico nazionale e regionale". Lo ha assicurato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, in audizione congiunta nelle commissioni Agricoltura (Agri), Bilancio (Budg) e Sviluppo regionale (Regi) del Parlamento europeo.

La proposta di bilancio Ue "riconosce pienamente il ruolo strategico e specifico della Pac. Il settore agricolo ha esigenze specifiche, come la conservazione del sostegno al reddito degli agricoltori, che richiedono un approccio diverso rispetto agli investimenti", ha aggiunto. "Gli interessi degli agricoltori dell'Ue, ribaditi anche in tutta l'Unione negli ultimi mesi, sono stati ascoltati forte e chiaro: gli agricoltori europei devono affrontare sfide continue, dall'attuale contesto geopolitico alla situazione del mercato e agli effetti dei cambiamenti climatici".

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili".