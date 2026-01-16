Von der Leyen: "Il Mercosur è il risultato di una generazione"

Ansa 16 gennaio 2026 a

BRUXELLES - "Per oltre due decenni, innumerevoli negoziatori e leader hanno lavorato all'accordo Ue-Mercosur. E' stato un processo durato 25 anni. E ora lo abbiamo concluso. E' il risultato di una generazione". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Rio de Janeiro con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. "Oggi è un giorno davvero speciale. Tra le nostre regioni e i nostri popoli, il meglio deve ancora venire", ha sottolineato alla vigilia della cerimonia di firma dell'accordo in Paraguay, ha aggiunto, sottolineando che "la firma di domani sarà solo un primo passo".



"L'accordo Ue-Mercosur invia un messaggio potente. Dice: benvenuti nel più grande mercato e nella più ampia area di libero scambio del pianeta. Questa è la forza della partnership e dell'apertura, dell'amicizia e della comprensione tra popoli e regioni separate dagli oceani", ha evidenziato ancora von der Leyen. "I prossimi capitoli devono ancora essere scritti - ha osservato -. L'intera storia sarà un successo completo solo quando persone e imprese potranno percepire concretamente i benefici del nostro accordo. E questo dovrà accadere rapidamente. Quando ciò avverrà, sarà una storia di successo scritta da 700 milioni di persone"

