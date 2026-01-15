Fitto: "Cipro mostra la Coesione Ue come strumento strategico di sviluppo"

Ansa 15 gennaio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Cipro è uno Stato membro insulare, territorio in transizione, ed è un esempio concreto di come la politica di coesione sia uno strumento strategico di sviluppo: non solo per le risorse che mobilita, ma anche per le strategie territoriali su cui stiamo lavorando, pensate per rispondere anche alle esigenze specifiche delle regioni insulari e delle comunità costiere". Lo sottolinea su X il vicepresidente della Commissione Ue alla Coesione, Raffaele Fitto, in missione a Nicosia e Limassol per l'avvio della presidenza cipriota del Consiglio dell'Ue insieme al collegio di commissari. "I prossimi mesi saranno decisivi per portare avanti dossier cruciali per il futuro dell'Unione. Serve procedere con determinazione. Abbiamo discusso delle strade per rafforzare la competitività dell'Europa, che passa necessariamente dallo sviluppo dei suoi territori", ha riferito via social.