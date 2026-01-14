Metsola scrive ai vertici Ue: "Su Iran serve una risposta coerente e unita"

Ansa 14 gennaio 2026 a

BRUXELLES - Le recenti proteste in Iran rappresentano una richiesta "forte e inequivocabile di cambiamento" da parte della società iraniana e richiedono "una risposta coerente e unita" dell'Unione europea. Lo scrive la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in una lettera indirizzata vertici delle istituzioni dell'Ue: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, l'Alta rappresentante dell'Ue Kaja Kallas e la presidenza di turno dell'Unione, guidata dal presidente cipriota Nikos Christodoulides.

Nella lettera, Metsola sollecita l'adozione di sanzioni più forti e mirate contro i responsabili della repressione in corso in Iran, chiede lo stop a ogni export verso Teheran di tecnologie che possano essere utilizzate per la sorveglianza e invita a una collaborazione con le compagnie di telecomunicazione per valutare possibili soluzioni volte ad aggirare le restrizioni alla connettività.

La presidente ricorda inoltre di aver deciso il 12 gennaio 2026 di vietare l'accesso ai locali del Parlamento europeo al personale delle missioni diplomatiche iraniane e ad altri funzionari della Repubblica islamica dell'Iran, per evitare di offrire "qualsiasi piattaforma che possa legittimare un regime repressivo". La missiva ricorda infine che il Parlamento chiede, dal gennaio 2023, la designazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Ircg) come organizzazione terroristica, "per il suo ruolo nella repressione interna, nelle violazioni dei diritti umani e negli attacchi contro cittadini e interessi europei".

