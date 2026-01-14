Leggi il settimanale
Fitto: "L'Ue sostiene Kiev, aiuti mirati e responsabili"

Ansa
BRUXELLES - Le misure di sostegno all'Ucraina approvate dall'Ue, incluso il prestito da 90 miliardi di euro per il 2026-2027, rappresentano "risorse fondamentali per assicurare il funzionamento dello Stato e dei servizi pubblici essenziali e per rafforzare le capacità di difesa del Paese". Lo scrive su X il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, evidenziando che si tratta di "un sostegno mirato e responsabile, accompagnato da una forte condizionalità, in particolare sul contrasto alla corruzione e sul rafforzamento dello stato di diritto".  L'Ue, aggiunge, "è al fianco dell'Ucraina, con solidarietà, responsabilità e determinazione". 
   

