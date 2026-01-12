Commissario Ue: "Non vieteremo gli affitti brevi"

Ansa 12 gennaio 2026 a

BRUXELLES - "Quest'anno presenteremo una nuova proposta legislativa sugli affitti a breve termine nell'ambito di una più ampia legge sugli alloggi accessibili: non si tratterà di un divieto degli affitti a breve termine ma le nostre proposte contribuiranno a definire le aree più in difficoltà". Lo ha assicurato il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in audizione in commissione speciale sulla casa al Parlamento europeo.

"Ciò consentirà alle autorità pubbliche di adottare misure volte a limitare gli effetti negativi degli affitti a breve termine, continuando a sfruttarne i vantaggi", ha aggiunto, menzionando tra le misure l'introduzione di "un numero massimo di notti per anno o la limitazione degli affitti alla stagione estiva, affittando agli studenti per il resto dell'anno". In tutto il piano, ricorda ancora Jorgensen, "invitiamo gli Stati membri ad adottare un approccio che dia priorità all'alloggio per affrontare il problema dei senzatetto e migliorare l'accesso all'alloggio per i giovani e gli studenti".