Stellantis: "Avanti con il piano Italia, gli investimenti sono legati alle scelte Ue"

BRUXELLES - Stellantis lavora "al nuovo piano industriale, che arriverà nel primo semestre" e "con il piano strategico daremo più chiarezza anche sugli investimenti del gruppo". Lo ha detto il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, al Salone dell'auto di Bruxelles.

"Finora siamo stati coerenti con il Piano Italia" presentato a dicembre 2024, ha spiegato, ricordando i "lanci di prodotti a Melfi" dei modelli Jeep Compass e Ds 8. Gli "investimenti" del gruppo "saranno legati anche alle scelte dell'Ue" che "incidono sulla visibilità perché questo ci aiuta a essere coerenti con quanto abbiamo annunciato", ha osservato, chiedendo una posizione "chiara da parte dell'Europa".