Sì dei 27 alla procedura rafforzata per i 90 miliardi a Kiev
BRUXELLES - Il Coreper - a quanto si apprende - ha acconsentito in linea di principio ad autorizzare il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata per concedere un prestito all'Ucraina, facendo seguito alla decisione politica adottata dal Consiglio Europeo lo scorso dicembre (90 miliardi di euro per il periodo 2026-2027).
Dal punto di vista procedurale, il Parlamento europeo dovrà ora dare il suo consenso prima che il Consiglio possa approvare formalmente la decisione di cooperazione rafforzata. È stata avviata una procedura scritta per autorizzare la richiesta ufficiale di consenso del Pe (scadenza lunedì a mezzogiorno). Inoltre mancano ancora da parte della Commissione gli atti giuridici che consentiranno di erogare il prestito.