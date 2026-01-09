Argentina: "L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay"

Ansa 09 gennaio 2026 a

BRUXELLES - L'accordo commerciale tra l'Ue e i Paesi sudamericani del Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno. "Dopo oltre 30 anni di negoziati, il 17 gennaio in Paraguay firmeremo un accordo storico e il più ambizioso tra i due blocchi", ha scritto sui social, ricordando che i Paesi del Mercosur "avranno un accesso preferenziale" al mercato Ue e "la terza economia mondiale, un mercato di 450 milioni di persone, che rappresenta circa il 15% del Pil mondiale. Il 99% delle esportazioni agricole del Mercosur ne trarrà beneficio".