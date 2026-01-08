Ue: "Sul Mercosur offerte garanzie per il sostegno di tutti i Paesi"

Ansa 08 gennaio 2026 a

BRUXELLES - "Abbiamo sostenuto l'accordo Mercosur molte volte. Riteniamo che sia un accordo essenziale dal punto di vista economico, politico, strategico e diplomatico per l'Ue. E crediamo che, con le ulteriori garanzie e protezioni che abbiamo messo in atto negli ultimi dodici mesi per rassicurare i nostri rappresentanti del settore agroalimentare, ora abbiamo un testo sul tavolo che può essere sostenuto con piena fiducia da tutti i nostri Stati membri e da tutti i nostri rappresentanti economici". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa. "Spetta agli Stati membri decidere", ha evidenziato il portavoce, ribadendo il pieno rispetto del processo democratico da parte di Bruxelles.

