Primo vertice Ue-Giordania, Costa e von der Leyen ad Amman

Ansa 08 gennaio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Rafforzare il partenariato politico ed economico e fare il punto sulla situazione in Medio Oriente: sono i dossier al centro del primo vertice tra l'Unione europea e la Giordania, in programma oggi ad Amman. Al tavolo siedono per l'Ue il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. A rappresentare la Giordania è invece re Abdallah II.

"Questo primo vertice bilaterale offrirà una grande opportunità per rafforzare il nostro partenariato e far fronte alle sfide comuni in questi tempi turbolenti", ha sottolineato Costa, che insieme a von der Leyen domani si recherà anche in Siria e in Libano.

Il summit segna un primo passaggio politico chiave per l'intesa Ue-Giordania, siglata nel gennaio 2025 e sostenuta da un pacchetto finanziario e di investimenti da 3 miliardi di euro per il 2025-2027. Cinque i pilastri della cooperazione: relazioni politiche e cooperazione regionale; sicurezza e difesa; resilienza economica, commercio e investimenti; capitale umano; migrazione. Il partenariato, spiega il Consiglio Ue in una nota, punta a "sostenere la stabilità della Giordania in una fase di eccezionali sfide geopolitiche, accelerarne la modernizzazione politica, economica e amministrativa e promuoverne la resilienza".