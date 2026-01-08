La disoccupazione nell'Eurozona cala al 6,3% a novembre, stabile al 6% in Ue 

Ansa 08 gennaio 2026 a

a

a

BRUXELLES - A novembre 2025 il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell'area euro si è attestato al 6,3%, in calo rispetto al 6,4% di ottobre ma in aumento rispetto al 6,2% dello stesso mese del 2024. Nell'Unione europea il tasso è rimasto stabile al 6% rispetto a ottobre, ma è salito dal 5,8% registrato a novembre dello scorso anno. I dati sono stati diffusi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Meglio della media il tasso di disoccupazione in Italia, pari al 5,7%. I livelli più contenuti in Ue si registrano a Malta (3,1%), Repubblica Ceca (3,2%) e Paesi Bassi (4%) e i più alti in Spagna (10,4%), Finlandia (10,1%) e Grecia (8,2%).