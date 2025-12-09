Kallas: "Il documento degli Usa sull'Ue è ridicolo, noi siamo liberi"

Ansa 09 dicembre 2025 a

BRUXELLES - "Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi, sappiamo che quanto dice la strategia di sicurezza nazionale sull'Ue non è vero, anzi è ridicolo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in audizione alle commissione esteri dell'Eurocamera. "La reazione a quel documento solleva però le divisioni fra i Paesi europei e questo non è ideale vista la situazione in cui siamo. Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo", ha aggiunto. "L'Europa è molto libera e liberale e so bene quello che dico perché vengo dall'Estonia".



