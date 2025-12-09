Costa: "Non lasceremo sola l'Ucraina come altri hanno fatto con l'Afghanistan"

Cerca
BRUXELLES - "Non faremo in Ucraina quello che altri hanno fatto in Afghanistan. Continueremo a sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza stampa a Dublino con il premier irlandese, Micheàl Martin. "Siamo stati forti durante il Covid. Siamo forti nel sostenere lo sviluppo e siamo forti a sufficienza per sostenere l'Ucraina. E, quando altri hanno dubbi su cosa dovrebbero fare, se continuare a sostenere l'Ucraina o se rinunciare, noi continuiamo. E manteniamo il nostro sostegno incrollabile" a Kiev, ha sottolineato. 

