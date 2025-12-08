Mosca:"Ora che la Ue ascolti Trump e salvi l'Europa"

Ansa 08 dicembre 2025 a

MOSCA - E' ora che la Ue ascolti Trump per salvarsi. Lo afferma Kirill Dmitriev, consigliere presidenziale russo per la cooperazione economica con l'estero e tra i principali negoziatori di Mosca, in merito allo scontro tra Washington e Bruxelles. "La squadra di Biden - scrive Dmitriev su X - ha gestito completamente Bruxelles, spingendo la Ue sulla strada sbagliata: immigrazione di massa, posizione morbida verso il crimine, declino economico e di civiltà". "Ora - aggiunge - all'improvviso i burocrati della Ue 'non vogliono interferenze dagli Usa' sotto il Paparino Trump. E' ora di ascoltare il Paparino e salvare l'Europa'.