Il 18 i trattori in piazza a Bruxelles. Hansen: 'Pronto a vederli'

Diecimila agricoltori e oltre mille i trattori pronti a marciare di nuovo sulle strade del quartiere europeo di Bruxelles: sarà questa la nuova tappa della protesta europea contro i tagli e la rinazionalizzazione della Pac nel prossimo bilancio pluriennale (2028-2034). Una protesta che avrà luogo nel giorno dell'ultimo Consiglio europeo dell'anno. "Sono disposto a incontrarli quando saranno a Bruxelles", apre al dialogo Christophe Hansen parlando in un'intervista all'ANSA delle nuove proteste dei trattori attese per il 18 dicembre, quando nella capitale belga si riuniranno anche i 27 capi di stato e governo per discutere proprio dell'architettura finanziaria dei prossimi sette anni. "Si stanno avviando ora i negoziati sul bilancio e penso che anche loro vogliano spingere i co-legislatori in una direzione che sia per loro praticabile. E' del tutto legittimo", afferma il commissario Ue all'agricoltura.

A dodici mesi dall'insediamento della seconda Commissione von der Leyen, Hansen traccia il bilancio di un "primo anno importante" da commissario di cui rivendica le iniziative - dalla semplificazione alle misure per il vino - fondate tutte su un costante "dialogo con il comparto agricolo". E si prepara a tornare in Italia dove farà tappa il 5 e 6 dicembre per prendere parte al VII Forum europeo sulla qualità alimentare organizzato da Qualivita. "L'Italia è campione in Europa di indicazioni geografiche", scherza il politico lussemburghese, confermando che a margine dell'evento incontrerà anche il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida. Roma è tra le capitali più critiche verso la proposta di bilancio e da Bruxelles arriva una mano tesa.

"La Commissione - spiega Hansen - ha messo sul tavolo nuovi elementi: vedremo se basteranno o se occorrerà fare di più". Tra le organizzazioni agricole provenienti da almeno 25 Paesi dell'Ue che marceranno in direzione di Palazzo Berlaymont ci sarà anche Coldiretti. "Saremo a Bruxelles per ribadire un punto decisivo: l'Europa non può sottrarre all'agricoltura risorse che valgono 90 miliardi per spenderli in carri armati. È un errore storico che mette a rischio il cuore stesso del progetto europeo", avverte il segretario generale Vincenzo Gesmundo. "Saremo in piazza per affermare che contro i contadini non si governa". Dalla nuova Pac alla ratifica dell'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur, sul tavolo della Commissione Ue restano aperti numerosi dossier delicati, mentre rimonta la rabbia del settore nei suoi confronti.

Mentre a Bruxelles si attende l'arrivo dei trattori, Parlamento e Consiglio Ue portano avanti a passo sostenuto i dossier legislativi prima della pausa natalizia delle istituzioni. E' arrivato nella notte uno storico accordo per stabilire un nuovo quadro normativo per le cosiddette nuove tecniche genomiche, operando una distinzione tra piante da Ngt1 - considerate equivalenti alle piante convenzionali - da esentare dalle norme sugli Ogm e le piante con modifiche genomiche più complesse (Ngt2). Un accordo che rappresenta "un passo avanti decisivo per il futuro dell'agricoltura", nelle parole di Lollobrigida. Intesa strappata dai co-legislatori dell'Ue anche sul pacchetto di misure di sostegno al comparto del vino. Oltre alle misure di controllo della produzione e più coperture finanziarie dall'Ue contro i rischi climatici (fino al 80% dei costi ammissibili), il pacchetto aggiorna anche le denominazioni dei vini a bassa gradazione o analcolici, proponendo termini come 'alcol free' (con contenuto alcolico inferiore allo 0,5%); '0,0%' (inferiore allo 0,05%) o 'a ridotto contenuto alcolico' (superiore allo 0,5% ma almeno inferiore del 30% rispetto alla gradazione standard). L'obiettivo è promuovere un segmento in forte crescita e considerato promettente soprattutto nei mercati del Nord Africa e dei Paesi arabi.

