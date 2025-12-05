Fitto: "Con flessibilità e semplificazione un miglior uso delle risorse"

Ansa 05 dicembre 2025 a

BRUXELLES- "Oggi, su invito dell'amico Manfred Weber, ho partecipato a Ratisbona, in Baviera, alla Conferenza "Il futuro dei finanziamenti regionali dell'Ue. Un'Europa forte. Regioni forti. Comunità forti". Abbiamo parlato della politica di coesione attuale e futura, soprattutto nel contesto del dibattito sul prossimo bilancio pluriennale. Un confronto molto importante da cui è emersa la condivisa esigenza di flessibilità e semplificazione per un uso più efficace delle risorse". Lo scrive su X il Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto.