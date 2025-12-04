Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa

Ansa 04 dicembre 2025 a

BRUXELLES - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall'ANSA inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea", ha scritto Mogherini.

"Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono profondamente grata per la fiducia, la stima e il sostegno che gli studenti, i docenti, il personale e gli ex allievi del Collegio e dell'Accademia mi hanno dimostrato e continuano a dimostrarmi. È stato un onore e un piacere per me servire la comunità del Collegio e la sua missione, insieme a tutti voi", ha scritto Mogherini nella mail, pubblicata alcuni minuti dopo anche sul sito del Collegio d'Europa.



