Legale di Mogherini: "Interrogatorio a fiume, risposte a 360 gradi"

Ansa 03 dicembre 2025

BRUXELLES - "L'interrogatorio è stata una lunga maratona, dalle 14 fino a mezzanotte. Sono stati forniti chiarimenti a 360 gradi, in modo più che esauriente, come richiesto legittimamente dagli inquirenti". Lo ha detto all'ANSA la legale di Federica Mogherini, Mariapaola Cherchi, sottolineando il clima "sereno" in cui si è svolto l'esame. "Mogherini è stata rilasciata senza condizioni. Ha chiesto più volte se dovesse limitare i suoi movimenti, ma le è stato sempre ribadito che non vi era alcuna restrizione, perché non ce n'era motivo. Questo - ha aggiunto - dovrebbe contribuire a calmare il polverone che finora è stato sollevato soprattutto da parte dei media".



