Slitta il pacchetto di semplificazione delle norme ambientali europee
- a
- a
- a
BRUXELLES - Slitta "a data da destinarsi" il pacchetto di semplificazione Omnibus sulla legislazione ambientale, inizialmente previsto per l'adozione domani. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al dossier. Tra gli interventi che la Commissione Ue aveva messo in cantiere nel pacchetto figurano quelli sulla direttiva quadro sui rifiuti; l'armonizzazione delle regole sulla responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro; la semplificazione degli obblighi di rendicontazione nel settore dell'economia circolare, delle emissioni industriali e della gestione dei rifiuti; infine, la semplificazione delle autorizzazioni in materia di valutazioni ambientali.
A quanto si apprende, l'Esecutivo europeo avrebbe posticipato l'adozione per ampliare il campo di applicazione del pacchetto, per includervi la divisiva legge sul ripristino della natura e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.