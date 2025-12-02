La proposta su asset russi secondo la Banca centrale europea violerebbe i trattati

Ansa 02 dicembre 2025 a

ROMA - "Una simile proposta non è in esame" perché probabilmente "violerebbe le norme dei trattati europei che proibiscono il finanziamento monetario". È la posizione della Bce - secondo quanto si apprende - dopo le indiscrezioni, raccolte dal Financial Times, secondo cui l'Eurotower non sarebbe intenzionata a fornire garanzie per il prestito da 140 miliardi di euro all'Ucraina, facendo leva sugli asset russi depositati presso Euroclear. "Sulla base di un esame preliminare, si tratterebbe probabilmente di finanziamento monetario", trapela dalla Bce.

La proposta ricevuta da Bruxelles non sarebbe oggetto di un "rifiuto" da parte della Bce, secondo il ragionamento di Francoforte: piuttosto, la Bce ha constatato che si tratterebbe di una probabile violazione dei trattati, e comunicato alla Commissione europea che una simile soluzione non è possibile. In base alla proposta, i Paesi membri dell'Ue fornirebbero garanzie statali a copertura dei rischi di rimborso sul meccanismo che fa leva sugli asset russi congelati in Euroclear. Ma nell'impossibilità di uno o più Paesi di trovare rapidamente liquidità in caso di un'improvvisa necessità di rimborso, la Bce farebbe da prestatore di ultima istanza a Euroclear Bank. Vista dalla Bce, una simile architettura - anche se Francoforte farebbe da garante a un'istituzione finanziaria e non a uno Stato - configura di fatto il finanziamento monetario: la Bce, cioè, starebbe comunque finanziando, sia pure indirettamente, lo Stato che non è in grado di reperire la liquidità necessaria.

La Commissione europea ha avuto molteplici scambi con la Bce nell'ambito del lavoro sulla proposta legislativa sull'utilizzo degli asset russi per il prestito di Riparazione da destinare all'Ucraina. La Commissione non farebbe proposte che implichino un finanziamento monetario, secondo quanto si apprende da fonti a Bruxelles. Il cosiddetto "finanziamento monetario" si verifica quando una banca centrale finanzia direttamente la spesa pubblica o il debito di uno Stato.