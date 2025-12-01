Starmer invoca 'legami economici più stretti' con Ue dopo Brexit

Ansa 01 dicembre 2025 a

LONDRA - Il premier laburista britannico Keir Starmer ha invocato "legami economici più stretti" con l'Ue sottolineando che "l'accordo commerciale sulla Brexit ha danneggiato" il Regno Unito. Durante un discorso a Londra per promuovere i piani di riforma del welfare e rilanciare l'azione del suo governo nel dossier economico, dopo la presentazione fra le polemiche della manovra finanziaria d'autunno la scorsa settimana, ha ribadito la volontà di andare avanti nel processo di "reset" delle relazioni tra Londra e Bruxelles da lui promosso sin dalla salita al potere nel luglio del 2024. Starmer ha comunque sempre escluso ogni ipotesi di riadesione all'Unione, a seguito del divorzio britannico deciso col referendum del 2016, ma negli ultimi giorni è tornata a circolare sui media l'indiscrezione rispetto a una futura disponibilità a negoziare un rientro nell'unione doganale come possibile tema delle prossime elezioni politiche - in programma nel 2029 come da scadenza della legislatura - a fronte del recente tracollo di consensi attribuito dai sondaggi al Labour. Inoltre il primo ministro durante la conferenza stampa seguita al suo intervento è tornato a difendere con forza la contestata cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, dall'accusa di aver fuorviato l'opinione pubblica e il Parlamento prima della presentazione della manovra contenente una nuova impennata di tasse, gonfiando gli allarmi sui conti pubblici del Regno per giustificare la sua politica fiscale. "Non abbiamo ingannato i britannici", ha affermato sir Keir più volte a fronte delle domande incalzanti dei giornalisti. Per poi sottolineare che prima del budget "c'è stato un punto in cui abbiamo pensato di violare" le promesse elettorali del Labour "per raggiungere ciò che volevamo" ma "poi è stato possibile farlo" senza tradire il programma. Anche su questo aspetto, la ministra del Tesoro era stata contestata per aver introdotto misure che colpiscono direttamente i lavoratori, a differenza di quanto promesso dalla compagine di maggioranza.