Cavo Dragone al Ft: "Nato valuta attacco preventivo a Mosca"

BRUXELLES - La Nato sta valutando di essere 'più aggressiva' nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Lo ha detto l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell'Alleanza atlantica in un'intervista a Ft. 'Stiamo studiando tutto - ha dichiarato - sul fronte informatico, siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando'. Dragone ha detto che un 'attacco preventivo' potrebbe essere considerato 'un'azione difensiva' ma ha avvertito: 'È più lontano dal nostro normale modo di pensare'."Essere più aggressivi rispetto alla nostra controparte - ha aggiunto - potrebbe essere un'opzione. [Le questioni sono] il quadro giuridico, il quadro giurisdizionale, chi lo farà?". Cavo Dragone ha ammesso che la Nato e i suoi membri avevano "molti più limiti della nostra controparte per motivi etici, legali, giurisdizionali. È un problema. Non voglio dire che sia una posizione perdente, ma è una posizione più difficile di quella della nostra controparte". Alcuni diplomatici, in particolare quelli dei paesi dell'Europa orientale, hanno esortato la Nato a smettere di limitarsi a reagire e a contrattaccare. Una risposta di questo tipo sarebbe più facile nel caso degli attacchi informatici, dove molti paesi dispongono di capacità offensive, ma sarebbe meno facile nel caso di sabotaggi o intrusioni con droni. Cavo Dragone ha affermato che un "attacco preventivo" potrebbe essere considerato "un'azione difensiva", ma ha aggiunto: "È più lontano dal nostro modo normale di pensare e di comportarci". Secondo Cavo Dragone, la Nato è riuscita a scoraggiare l'aggressione russa con la sua missione Baltic Sentry. "Dall'inizio di Baltic Sentry, non è successo nulla. Quindi - ha osservato - significa che questa deterrenza sta funzionando".