Calderone: "Non sottovalutare i rischi per i lavoratori"

BRUXELLES - "L'Italia sostiene questo orientamento generale per una scelta di coerenza con le politiche che noi abbiamo adottato a livello nazionale sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro su cui siamo intervenuti anche recentemente con un nuovo di decreto legge. L'esperienza ci insegna ovviamente che non possiamo né dobbiamo sottovalutare rischi e anche se il rispetto dei valori fissati configura certamente una sfida importante siamo convinti che questo obiettivo meriti tutto il nostro impegno". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo in sessione pubblica al Consiglio Ue Occupazione, politica sociale, salute e consumatori a Bruxelles, sulla revisione della direttiva sui limiti di esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori. "Il testo finale a nostro avviso rappresenta un buon compromesso anche nei confronti delle aziende - ha affermato Calderone -, che in questo caso possono avvantaggiarsi del fatto di beneficiare della certezza giuridica e della parità di trattamento senza essere assoggettate a oneri che potrebbero essere ingestibili per cui l'Italia esprime voto favorevole".