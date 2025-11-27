Kallas e Šuica a Barcellona per il Patto del Mediterraneo

Ansa 27 novembre 2025 a

BRUXELLES - Il 27 e 28 novembre l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas sarà a Barcellona insieme alla commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica, dove copresiederà un evento per il lancio del Patto per il Mediterraneo a livello ministeriale, con gli Stati membri dell'Ue e i partner del Mediterraneo meridionale. Il lancio coincide con il trentesimo anniversario della dichiarazione di Barcellona. L'evento sarà seguito dal 10° Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che riunirà i ministri degli Esteri dell'Ue e della regione mediterranea.



