Fonti: "Dossier sull'allargamento al summit Ue, avanti con il Montenegro"

BRUXELLES - Primo giro di tavolo tra gli Ambasciatori Ue dedicato all'allargamento, in vista del vertice dei leader europei in programma il 18-19 dicembre. Il Coreper ha discusso una prima bozza di conclusioni sul dossier elaborato dalla presidenza di turno danese del Consiglio Ue in cui si ribadisce l'imperativo geopolitico del processo in corso, nonostante resti un processo basato sul merito. A quanto si apprende, si è registrato un sostegno generale al testo, nonostante le posizioni divergenti.

Nello specifico, gli Stati membri, ad eccezione dell'Ungheria, hanno sostenuto il percorso ambizioso per la prospettiva di allargamento di Ucraina e Moldavia. Sono in corso i lavori preparatori per le prossime fasi. Montenegro e Albania, insieme a Ucraina e Moldavia sono il quartetto che guida il processo d'integrazione. Un gruppo più ampio di Stati si è detto a favore di un possibile lavoro ad hoc per avviare la stesura del trattato di adesione del Montenegro. Divergenti invece le opinioni su Serbia, Kosovo, Turchia, mentre restano aperte alcune questioni sulla Bosnia-Erzegovina. Sulla Serbia, gli Stati hanno concordato sull'importanza geopolitica della Serbia, ma si sono registrate opinioni diverse sulla portata delle recenti riforme.

