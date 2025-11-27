Commissione Ue: "Registrata l'iniziativa per sospendere l'accordo con Israele"

Ansa 27 novembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - La Commissione europea ha registrato l'iniziativa dei cittadini europei in cui si chiede la sospensione totale dell'accordo di associazione Ue-Israele in considerazione delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Dopo un'attenta analisi giuridica della sua ammissibilità, si spiega in una nota, la Commissione ha ritenuto che l'iniziativa soddisfi i requisiti formali stabiliti dal regolamento che lo regola. L'esecutivo non ha analizzato il merito delle proposte in questa fase.

La registrazione non influenza la decisione finale della Commissione europea sul merito, né eventuali azioni che potrebbe intraprendere. A seguito della registrazione odierna, gli organizzatori hanno sei mesi di tempo per aprire la raccolta delle firme che durerà un anno. La Commissione prenderà una decisione sull'iniziativa solo se raccoglierà almeno un milione di firme da cittadini dell'Ue.