Fonti: "Zelensky non ha dato dettagli sull'accordo con gli Usa"

LUANDA - Nel corso della telefonata dei volenterosi - a quanto si apprende - Volodymyr Zelensky non avrebbe commentato in modo approfondito l'accordo con gli americani a Abu Dhabi di cui si è parlato ma al contrario è rimasto molto sul generale. Ha infatti ribadito la necessità di un sostegno alla difesa, di progressi in materia di garanzie di sicurezza e di azioni relative ai beni russi congelati. Ha affermato poi la disponibilità dell'Ucraina a collaborare con gli Stati Uniti e l'Europa, riconoscendo le sfide esistenti ed evidenziando i continui attacchi russi.