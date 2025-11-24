Von der Leyen, "solo Kiev può decidere sul suo esercito"

Ansa 24 novembre 2025 a

BRUXELLES - "Un impegno efficace e coordinato dell'Ue, così come la nostra presenza a Ginevra, ha permesso di fare dei buoni progressi nel negoziato per una pace giusta e duratura. Ancora c'è del lavoro da fare, ma le basi sono solide. Il territorio e la sovranità dell'Ucraina devono essere rispettati, e solo l'Ucraina può scegliere sulle dimensioni del suo esercito". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa da Luanda. "Dobbiamo restare uniti e mantenere gli interessi degli ucraini al centro dei nostri sforzi. Qui si tratta della sicurezza del nostro intero continente", ha aggiunto von der Leyen. "Voglio anche sottolineare la centralità dell'Europa nel futuro del Paese. Domani ci impegneremo ulteriormente con i nostri partner della coalizione dei volenterosi", ha sottolineato aggiungendo inoltre che "ciascuno dei bambini ucraini" trasferiti in Russia deve "tornare a casa".

