I vertici Ue sentono Zelensky: "Nulla si decide senza Kiev"

Ansa 21 novembre 2025

BRUXELLES - "Fin dal primo giorno, l'Europa ha sostenuto l'Ucraina di fronte all'aggressione russa. Abbiamo lavorato per una pace giusta e sostenibile con l'Ucraina e per l'Ucraina insieme ai nostri amici e partner. Oggi abbiamo discusso della situazione attuale e siamo convinti che nulla che riguardi l'Ucraina debba essere deciso senza l'Ucraina. Come prossimi passi, i leader europei si riuniranno domani a margine del G20 e poi in Angola in occasione della riunione Ue-Ua". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dopo una videocall effettuata assieme a Antonio Costa con Volodymyr Zelensky.



