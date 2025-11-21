Europa-Regioni: Marsilio, "Linea Roma-Pescara in mobilità difesa"

Ansa 21 novembre 2025 a

BRUXELLES - "Ho informato il commissario" europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas "del lavoro che stiamo facendo con il governo italiano per inserire la ferrovia Roma-Pescara all'interno della strategia di mobilità militare per poterla classificare come spese militari e trovare più risorse per poter completare più velocemente possibile il raddoppio e la velocizzazione di questa linea ferroviaria". E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, dopo aver incontrato a Bruxelles il commissario Ue ai trasporti in un incontro definito "cordiale". Palazzo Berlaymont ha svelato oggi un pacchetto dedicato alla mobilità militare