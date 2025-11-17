Per l'Unione europea l'Italia è il fanalino di coda per la crescita nel 2027 

Ansa 17 novembre 2025 a

BRUXELLES - La Commissione Europea vede l'Italia 'fanalino di coda' nell'Ue per crescita nel 2027, con un progresso del Pil atteso allo 0,8% e ai valori più bassi tra i 27, assieme alla Francia (1,1%) e Germania (1,2%). L'economia dell'Eurozona è vista crescere dell'1,4%, mentre l'Ue tutta è vista crescere dell'1,5%. E' quanto emerge nelle previsioni economiche di autunno. Crescita più intensa attesa, all'opposto, per Irlanda (2,9%), Spagna (2%) e Malta (+3,5%). Nel 2026 la crescita attesa dall'Italia è penultima con lo 0,8%, meglio solo di quella dell'Irlanda (0,2%). Quest'anno l'Italia fa meglio (+0,4% nelle previsioni) solo di Finlandia (+0,1%) e Germania (+0,2%).