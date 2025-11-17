Orban: "Più fondi a Kiev? Come aiutare un alcolizzato con la vodka"

Ansa 17 novembre 2025 a

BRUXELLES - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha definito "stupefacente" la richiesta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di "inviare più fondi" all'Ucraina visto che "il deficit di finanziamento dell'Ucraina è significativo". "In un momento in cui è diventato chiaro che una mafia della guerra sta dirottando i soldi dei contribuenti europei - ha scritto su X - invece di chiedere un vero controllo o la sospensione dei pagamenti, la presidente della Commissione suggerisce di inviare ancora più fondi. Tutta questa faccenda è un po' come cercare di aiutare un alcolizzato inviandogli un'altra cassa di vodka. L'Ungheria non ha perso il buon senso".