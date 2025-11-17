Kallas: "Ricostruzione Gaza? Per legge chi provoca danni paga"

Ansa 17 novembre 2025 a

BRUXELLES - Quanto alla possibilità che Israele finanzi la ricostruzione di Gaza, "quello che posso dire è che il principio fondamentale della legge è che chiunque arrechi danni dovrebbe anche pagare". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas in audizione alla Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo rispondendo a una domanda dell'eurodeputato del M5S Pasquale Tridico sull'eventuale esistenza di un piano della Commissione Ue per "far pagare a Israele la distruzione di Gaza" come richiesto con la ricostruzione dell'Ucraina da parte della Russia.