La tedesca Sap offre impegni all'Antitrust Ue per chiudere indagine su pratiche anticoncorrenziali

BRUXELLES - Il colosso tedesco dei software gestionali Sap ha offerto degli impegni all'Antitrust Ue per risolvere l'indagine su possibili pratiche anticoncorrenziali nei servizi di manutenzione e supporto. La Commissione annuncia quindi l'avvio di una consultazione pubblica sulle proposte, che includono possibilità di scegliere fornitori diversi di supporto, chiarimenti sui contratti, l'abolizione delle penali di reintegrazione e riduzione delle tariffe arretrate. Se resi vincolanti, gli impegni varranno per 10 anni e a livello mondiale.