Eurostat: il Pil dell'Eurozona al +0,2% nel terzo trimestre del 2025

Ansa 14 novembre 2025

BRUXELLES - Nel terzo trimestre del 2025, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente. E' quanto emerge dalla stima 'flash' pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel secondo trimestre del 2025, il Pil era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue. L'Italia è invariata (0%). Salgono di più Svezia (+1,1%), con Polonia, Portogallo e Slovenia tutte in crescita dello 0,8%. Indietro Lituania e Romania (-0,2%). Tra i grandi la Francia cresce dello 0,5%, Spagna 0,6% e la Germania è allo 0%.