Rutte: "Mosca ci testa costantemente nel nord e a est"

BRUXELLES - "La Russia cerca costantemente di testare la nostra risposta nel quadrante orientale e settentrionale e ogni giorno la nostra presenza sul terreno mostra la volontà di difendere ogni centimetro di suolo alleato". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della visita all'Allied Joint Force Command di Brunssum. "Veniamo sfidati quotidianamente da attività ibride", ha rimarcato il nuovo comandante Ingo Gerhartz. (ANSA).