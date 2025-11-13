Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Rutte: "Mosca ci testa costantemente nel nord e a est"

Ansa
  • a
  • a
  • a

BRUXELLES - "La Russia cerca costantemente di testare la nostra risposta nel quadrante orientale e settentrionale e ogni giorno la nostra presenza sul terreno mostra la volontà di difendere ogni centimetro di suolo alleato". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della visita all'Allied Joint Force Command di Brunssum. "Veniamo sfidati quotidianamente da attività ibride", ha rimarcato il nuovo comandante Ingo Gerhartz. (ANSA). 

Dai blog