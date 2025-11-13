Dombrovskis: "Entrati 4,6 miliardi di piccoli pacchi nel 2024, il 91% dalla Cina"

Ansa 13 novembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - Togliere le deroghe sui dazi per i piccoli pacchetti in ingresso nell'Ue è una "risposta al drastico aumento del volume di merci vendute online e spedite direttamente ai clienti nell'Ue da Paesi terzi, in particolare dalla Cina". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis al termine dell'Ecofin. "Solo nel 2024, sono stati importati 4,6 miliardi di articoli di questo tipo, il 91% dei quali proveniente dalla Cina. L'imposizione di dazi doganali su tali spedizioni rappresenta un passo importante per garantire parità di condizioni per le imprese europee e rafforzare ulteriormente la nostra unione doganale".