Commissione Ue: "Prendiamo nota del voto al Parlamento sulla due diligence"
Ansa
BRUXELLES - La Commissione Europea "prende nota" del voto al Parlamento Europeo sulla due diligence, che esprime il mandato negoziale dell'Eurocamera al trilogo, ma non commenta sulla "maggioranza politica". Lo afferma la portavoce dell'esecutivo blustellato a riguardo della rottura del patto centrista alla base della cosiddetta maggioranza Ursula. "E' un passo che ci fa avanzare nel processo", ha aggiunto. .