Meloni: "L'Italia continuerà a essere un ponte tra Ue e Africa"

Ansa 12 novembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "L'Italia continuerà a essere un ponte tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la competenza delle proprie imprese, la forza delle sue Istituzioni e la sua grande tradizione di dialogo. Perché il futuro dell'Europa passa da un'Africa più stabile, più sicura e più prospera. E il futuro dell'Africa passa da un'Europa capace di ascoltare, investire e costruire insieme, con umiltà e rispetto dell'altro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio all'evento organizzato dal gruppo Ecr al Pe sul Piano Mattei.