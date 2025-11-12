Kallas: "La democrazia è sotto attacco, occorre difenderla meglio"

Ansa 12 novembre 2025 a

BRUXELLES - "La democrazia liberale è sotto attacco. Assistiamo a campagne - anche da parte della Russia - specificamente concepite per polarizzare i nostri cittadini, minare la fiducia nelle nostre istituzioni e inquinare la politica nei nostri paesi. Il nuovo Scudo europeo per la democrazia fa parte della risposta dell'Europa volta a proteggere gli elementi costitutivi delle nostre democrazie: media liberi, dibattito basato sui fatti ed elezioni eque. Se vogliamo che la democrazia prevalga, dobbiamo difenderla meglio". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.



