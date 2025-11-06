Report Ue: Italia tra i Paesi con prezzi dell'elettricità più alti

Ansa 06 novembre 2025 a

BRUXELLES - Nel 2024, l'Italia era il secondo Paese Ue con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti, con una media di 108 euro per MWh. La media Ue era di 84,7 euro/MWh. Il dato emerge dal rapporto dedicato all'Italia contenuto nell'annuale relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2025, pubblicato dalla Commissione europea. Il report osserva che i prezzi dell'energia elettrica per uso domestico sono diminuiti dell'11% sull'anno prima, attestandosi a 32 centesimi/kWh, "principalmente grazie a una riduzione del 24% della componente relativa ai costi energetici e di fornitura", si legge nella relazione. Di contro, i prezzi al dettaglio del gas per i consumatori domestici sono aumentati del 17%, raggiungendo i 12,3 ct/kWh, il 16% in più rispetto ai prezzi medi registrati tra i ventisette.

Stando ai dati, nel 2023 l'elettricità era il 22,1% del consumo energetico finale, al di sotto della media Ue del 22,9%, ed è rimasta "sostanzialmente stagnante nell'ultimo decennio", si legge. L'elettricità rappresenta il 19,8% del consumo energetico finale delle famiglie e il 39,2% per l'industria. Per il settore dei trasporti, questa quota è pari al 2%. Nel secondo semestre del 2024, inoltre, i prezzi al dettaglio dell'elettricità per le famiglie erano i settimi più alti dell'Ue.



