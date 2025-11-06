Orban: "A Trump chiedo esenzioni dalle sanzioni alla Russia"

Ansa 06 novembre 2025 a

BRUXELLES - "Giochiamo per vincere". Così il premier ungherese Viktor Orban in viaggio verso gli Stati Uniti dove vedrà Donald Trump per chiedere un'esenzione alla sanzioni al petrolio russo, secondo quando riportato su X dal portavoce Zoltan Kovacs. "La posta in gioco è alta", ha affermato Orbán sottolineando che Budapest deve convincere gli Usa a riconoscere un semplice dato geografico: l'Ungheria non ha un porto marittimo e deve essere trattata in modo diverso. "Se la richiesta verrà accolta, il 90% della nostra economia e delle nostre famiglie sarà risparmiato dalle difficoltà; in caso contrario, ci attendono tempi difficili".



