Belgio: "Stop a droni ostili, li abbatteremo se possibile"

BRUXELLES - Il governo belga presenterà "un decreto reale che vieta i droni non autorizzati sopra le zone sensibili". Lo ha annunciato il ministro per la Mobilità Jean-Luc Crucke dopo il Consiglio di sicurezza nazionale riunitosi questa mattina. Il Nasc, centro di sorveglianza aerea, sarà pienamente operativo entro il 1° gennaio 2026", ha dichiarato ai media locali il ministro della Difesa Theo Francken, aggiungendo: "Nel frattempo, non dobbiamo permettere che droni ostili entrino nel nostro territorio o sorvolino le nostre basi militari. Gli ordini e le direttive sono chiari: se possibile, li abbatteremo".