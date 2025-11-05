Rutte: "Il taglio dei soldati Usa in Romania non sia un caso"

Ansa 05 novembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "Per piacere, non facciamone un caso, aggiustamenti di questo tipo avvengono di continuo, gli Usa continuano ad avere in Europa un numero di forze maggiori che nel 2022". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte in conferenza stampa con il presidente romeno Nicușor Dan, rispondendo ad una domanda sulla recente decisione di Washington di ridurre i suoi soldati dislocati in Romania (una brigata). "L'impegno degli Stati Uniti verso la Nato è chiaro", ha aggiunto.



