Von der Leyen: "Impegnati a trasformare allargamento dell'Ue in realtà"

BRUXELLES - "Siamo più che mai impegnati a trasformare l'allargamento dell'Ue in realtà. Perché un'Unione più grande significa un'Europa più forte e influente sulla scena mondiale. Ma deve rimanere e rimarrà un processo basato sul merito". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a commento della presentazione odierna della relazione annuale sull'allargamento in cui si valuta il processo di adesione degli Stati che aspirano a entrare in Ue.

"Il nostro pacchetto - sottolinea la numero uno di Palazzo Berlaymont - fornisce raccomandazioni specifiche a tutti i nostri partner. E a tutti loro diciamo: l'adesione all'Unione europea è un'offerta unica. Una promessa di pace, prosperità e solidarietà. Con le giuste riforme e una forte volontà politica, tutti voi potete cogliere questa opportunità".