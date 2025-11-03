Klaver è il nuovo volto della sinistra olandese post-Timmermans 

Ansa 03 novembre 2025 a

BRUXELLES - Jesse Klaver è stato nominato nuovo leader della coalizione tra laburisti e verdi olandesi (GroenLinks-PvdA), succedendo a Frans Timmermans, che si è dimesso dopo la sconfitta elettorale in cui la lista ha ottenuto 20 seggi, cinque in meno rispetto a due anni fa. Klaver, già a lungo alla guida dei Verdi, è stato scelto dalla sua formazione per riportare stabilità alla coalizione. La decisione è arrivata dopo che altri possibili candidati, tra cui la vicepresidente Esmah Lahlah e l'ex assessora laburista Marjolein Moorman, hanno rinunciato a candidarsi. "A volte la leadership significa farsi da parte, a volte la leadership significa fare un passo avanti. Oggi faccio quel passo avanti e lo faccio con piena convinzione, perché ci troviamo di fronte a un compito importante", ha scritto Klaver su X subito dopo la sua nomina.