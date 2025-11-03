Cavo Dragone: "Cordoglio per la scomparsa di Venturoni"

Ansa 03 novembre 2025 a

a

a

BRUXELLES - "Condivido profondamente il cordoglio per la scomparsa dell'Ammiraglio Venturoni. È stato un maestro e un esempio per intere generazioni di marinai e di servitori dello Stato. Ho avuto l'onore di seguirne le orme anche nel ruolo di Presidente del Comitato Militare della Nato, incarico che egli ricoprì con prestigio e visione strategica. La Marina, la Difesa e l'Alleanza perdono oggi un uomo di mare, di pensiero e di straordinaria umanità". Lo scrive sui social Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare Nato.



