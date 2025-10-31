Orban: "Chiederò a Trump esenzioni dalle sanzioni sul petrolio russo"

Ansa 31 ottobre 2025 a

BRUXELLES - Nella consueta intervista a Kossuth Radio, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha detto che durante l'incontro con il presidente americano Donald Trump, in programma il 7 novembre a Washington, cercherà di convincerlo a concedere all'Ungheria delle esenzioni dalle sanzioni Usa contro il petrolio russo.

"Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni, è importante che gli Stati Uniti comprendano le difficoltà legate alla nostra posizione geografica", ha spiegato il premier magiaro, aggiungendo che spiegherà a Trump che l'Ungheria, in quanto paese senza sbocco sul mare, "dipende dai sistemi di oleodotti". "La cosa più importante nelle relazioni bilaterali è risolvere la questione energetica, anche gli investitori devono vedere cosa possono aspettarsi dall'Ungheria" ha aggiunto.



