Orbán a Washington il 7 novembre, focus su energia e difesa

Ansa 30 ottobre 2025

BRUXELLES - "Il 7 novembre, il primo ministro ungherese Viktor Orbán si recherà in visita a Washington su invito del presidente Usa Donald Trump". Lo rende noto su X il portavoce del governo magiaro Zoltan Kovacs. "L'incontro - spiega - verterà sull'ampliamento della cooperazione ungherese-americana in settori chiave quali l'energia, la difesa e l'economia. Sono già in corso colloqui preparatori per rafforzare i legami e aprire nuove opportunità di collaborazione strategica".

